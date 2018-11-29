رياضة | صالح جمعة يظهر في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يظهر في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي للمشاركة في التدريبات اليوم استعدادًا لمباراة بتروجت المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري. كان صالح جمعة قد غاب عن تدريبات الأهلي الجماعية بعد عودته من السعودية في عهد باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء.

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