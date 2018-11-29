رياضة | 5 مهاجمين على مائدة الأهلي في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مهاجمين على مائدة الأهلي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي ضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل لتدعيم خط الهجوم. ويفاوض النادي الأهلي عبد الرزاق فيستون مهاجم شبيبة القبائل الجزائري وعمرو مرعى لاعب فريق النجم الساحلي والمغربى محمود بنحليب مهاجم الرجاء المغربي وماكوسو مهاجم فيتا كلوب الكونغولي، فضلاً عن ترشيح سفيان رحيمى مهاجم الرجاء.

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