رياضة | دييجو سيميوني يرعب تيري هنري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دييجو سيميوني يرعب تيري هنري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تييري هنري المدير الفني لموناكو الفرنسي أنه يستطيع تعلم الكثير من دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني واندهش من طاقة نظيره الأرجنتيني، التي لا تنتهي خلال هزيمة موناكو 2-صفر، أمام الفريق الإسباني، في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وضمن أتلتيكو مكانه في ثمن النهائي بهدفين من كوكي وأنطوان جريزمان، فيما تأكد بقاء موناكو في المركز الأخير في المجموعة الأولى، لتنتهي آماله في التأهل للدوري الأوروبي.

لكن هنري أسطورة آرسنال وفرنسا، الذي فاز فريقه مرة واحدة وخسر في 5 مناسبات في 8 مباريات، منذ توليه المسؤولية في أول مهمة له كمدرب، بعدما كان مساعدا لمدرب بلجيكا، شعر بالرعب من تحركات سيميوني خارج الملعب.

وأبلغ هنري مؤتمرا صحفيا بعد المباراة "يمكنني تعلم الكثير من سيميوني، انظروا إلى تصرفاته الدائمة، فريقه كان متقدما 2-صفر ولم يترك لاعبيه بمفردهم، واصل الصياح فيهم للحفاظ على تركيزهم والعودة للدفاع".

وتابع "لهذا السبب شاهدنا جريزمان يوقف هجمات مرتدة في الناحية اليمنى وفي الوسط، الحماس الذي يجلبه للفريق والذي أظهره كلاعب كان مذهلا".

وبينما سيركز هنري حاليا على قيادة موناكو المتعثر، والذي يحتل المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، إلى منطقة الأمان، سيحول سيميوني نظره إلى مواصلة تقدم أتلتيكو نحو لقب الدوري الإسباني، ومحاولة بلوغ نهائي دوري الأبطال الذي سيقام في ملعبه واندا متروبوليتانو، في يونيو/ حزيران المقبل.

وبعد مشاهدة سيميوني وفريقه الذي لا يهدأ عن قرب، يؤمن هنري أن أتلتيكو قادر على حصد لقب البطولة القارية البارزة لأول مرة، بعد خسارته في النهائي مرتين أمام ريال مدريد، في ظروف مؤلمة في 2014 و2016.

وأضاف هنري "إنه (سيميوني) متحمس بشأن كرة القدم ويبدو أنه ما زال لاعبا، بالنسبة لي سيميوني هو مرجع لكل المدربين، لماذا لم يفز بالبطولة؟ كان على بعد لحظات من حصد اللقب (في 2014) وخسر في نهائي آخر".

وأردف "بهذا الفريق والمدرب فيمكنني القول بعد ما شاهدته اليوم، إنه يستطيع حصد اللقب بالتأكيد، النهائي سيكون على أرضه أيضا".

وتابع "بالتأكيد يجب التفكير في يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد، هناك العديد من الفرق التي تستطيع الفوز بدوري الأبطال وأتلتيكو من بينهم".