رياضة | الأهلي يغري دانيال كارينيو بـ120 ألف دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يغري دانيال كارينيو بـ120 ألف دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد النادي الأهلي 120 ألف دولار شهرياً للتعاقد مع الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو لتدريب الفريق خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون. واقتربت مفاوضات الأهلي مع دانيال كارينيو من الحسم بعدما وافق على تدريب القلعة الحمراء. وكان الأهلي قد أقال باتريس كارتيرون عقب الخروج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.

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