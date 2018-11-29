الامارات | ميسي: فوز برشلونة على آيندهوفن جاء "بالحظ"

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: فوز برشلونة على آيندهوفن جاء "بالحظ" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف قائد فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بأن هدف فريقه الثاني أمام مضيفه آيندهوفن الهولندي، جاء بالحظ في الفوز الذي تحقق مساء أمس بنتيجة 2-1، بالجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وقال ميسي، في تصريحات نقلها لوكالة أنباء إسبانية: "سددت كرة الهدف الثاني بالخطأ لكن بيكيه نجح في تحويلها لهدف، لقد جاء بالحظ".

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 13 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، وحسم الصدارة لصالحه قبل جولة من النهاية، بعد سقوط ملاحقه إنتر ميلان أمام توتنهام.

وأضاف ميسي في تصريحه: "ديمبلي قدم مباراة جيدة، كما أن الفريق أيضا لعب لقاءً ممتازاً أهم شيء هو الفوز، وضمان الصدارة، وهو ما تحقق، نحن دائما مستعدين لأي منافس، والحديث الآن عن الدور المقبل معقد علينا أن نفكر في المباريات المقبلة بهدوء".