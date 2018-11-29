الامارات | محمد صلاح يقترب من وداع دوري الأبطال في "مجموعة الموت"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقترب من وداع دوري الأبطال في "مجموعة الموت" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ليفربول تعرض لخسارته الثالثة في دوري أبطال أوروبا

أعرب مدرب ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح عن حزنه الشديد للهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "حديقة الأمراء"، بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي عقدت كثيراً من فرصة الفريق في الصعود إلى الدور الثاني من البطولة في "مجموعة الموت" التي تضم أيضاً نابولي والنجم الأحمر.

وأصبح باريس سان جيرمان في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 8 نقاط، أما ليفربول فتراجع للمركز الثالث برصيد 6 نقاط، وتقدم نابولي للمركز الأول بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وبقي النجم الأحمر الصربي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.



وفي حال خسارة ليفربول أمام نابولي الإيطالى في المباراة التي تجمعهما بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، وفوز النجم الأحمر الصربي على باريس سان جيرمان الفرنسي، سيتراجع ليفربول إلى المركز الرابع والأخير، ليودع مسابقتي دوري ابطال اوروبا والدوري الأوروبي.

وبإمكان ليفربول ضمان التأهل إلى دور الـ 16 بالتغلب على نابولي يوم 11 ديسمبر بنتيجة 1-0 أو الفوز بفارق هدفين، ليفربول يمكن أيضاً أن يتأهل ويتصدر المجموعة بالفوز على نابولي بأي نتيجة في حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر الصربي.

وقال يورجن كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "كانت مباراة هامة بالنسبة لنا نتطلع من خلالها لتحقيق الفوز، بالطبع أنا غير سعيد لما حدث، أظن أن ما سأقوله سيكون عنوان الصحف ولكن عدد مرات إيقاف اللعب لم يكن شيء جيداً بالنظر إلى عدد البطاقات الصفراء التي تحصلنا عليها من جانب الحكم، سيبدو الأمر وكأننا جزارين، حصلنا على 5 أو 6 بطاقات صفراء وهذا شيء مجنون".



واصل كلوب تصريحاته، "كانت لدينا الفرص لنتصرف بشكل أفضل في اللمسة الأخيرة ولكننا لم نفعل ذلك، كانت هناك العديد من اللقطات التي كانت ستغير المباراة بقرارات أفضل، هذا سبب الهزيمة، لقد سجلوا هدفان وسجلنا هدف وقراراتنا لم تكن جيدة بما فيه الكفاية".



وعن مباراة نابولي الإيطالي المصيرية المحدد لها 11 ديسمبر المقبل بملعب "آنفيلد"، قال المدير الفني لنادى ليفربول، "ننتظر دعم الجماهير فى أنفيلد، نابولي منافس قوي وظهر أمامنا بشكل جيد أمامنا بعض المباريات الأخرى قبل مواجهة نابولي، علينا أن نصنع ليلة خاصة بالنسبة لنا".

