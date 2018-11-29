شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب استعارة "دونجا" من الزمالك بمليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن مسئولى نادى سموحة يرفضون إجراء صفقة تبادلية مع النادى الأبيض ينتقل بمقتضاها محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الفريق إلى النادى السكندرى على سبيل الإعارة بجانب مقابل مالى يتم تحديده من أجل حصول ميت عقبة على خدمات ياسر إبراهيم .
ويفضل مسئولى نادى سموحة عرض مليون جنيه على نادى الزمالك من أجل استعارة دونجا حتى نهاية الموسم الحالى لذلك سيبحث مسئولى النادى الأبيض مدى إمكانية إتمام الصفقة من عدمه فى الأيام المقبلة خاصة إن دونجا لديه عروض أخرى من أندية الدورى الممتاز وهو ما سيتم بحثه مع اللاعب.
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