محمد صلاح غاضب من «تصدير الكلاب والقطط»

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بعد حالة من الجدل أثيرت في مصر بشأن ما تردد حول تصدير القطط والكلاب للخارج، غرّد نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بشأن القضية مندداً بالأمر ومرفقاً تغريدته بهاشتاغ #لا_لانتهاك_حقوق_الحيوانات.

وكتب النجم ذو الشعبية الأكبر بمصر والدول العربية في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث".

وأرفق صلاح التغريدة بصورتين له مع قطتيه، وصورة أخرى لقطتيه وحدهما.

وتم إعادة التغريدة حوالي 8600 مرة حتى وقت كتابة هذا الخبر، فيما حصلت التغريدة على أكثر من 80...