سيد عبد الحفيظ: الأهلي يحتاج لاعبين أصحاب خبرات

صدى البلد - محمد رشاد

حدَّد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المواصفات التي أوصى بها ناديه في صفقات فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال "عبد الحفيظ"، لقناة "أون سبورت"، "نمر حاليًا بفترة لا تتكرر كثيرًا في تاريخ الأهلي، وهي تحتاج إلى لاعبين ذوي مواصفات خاصة، في فترة سابقة كنا نسعى لتدعيم الفريق بلاعبين شباب وناشئين للاستفادة منهم في المستقبل، ولكن المرحلة الحالية هي مرحلة أصحاب الخبرات".

وأشار إلى أن صفقات الأهلي الشتوية ستكون مع لاعبي أصحاب خبرات ومميزين وأعمارهم تتراوح بين 24 و28 عامًا...