رياضة | شفاينشتايجر يمدد تعاقده مع شيكاغو فاير الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شفاينشتايجر يمدد تعاقده مع شيكاغو فاير الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق النجم الدولي الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر، على تمديد تعاقده مع فريق شيكاغو فاير، المنافس بالدوري الأمريكي لكرة القدم حتى نهاية موسم 2019.

وانضم شفاينشتايجر /34 عاما/ إلى صفوف شيكاغو فاير في مارس عام 2017، حيث سجل سبعة أهداف خلال 55 مباراة لعبها مع الفريق في عامه الأول.

وصرح شفاينشتايجر، للموقع الألكتروني الرسمي للنادي الأمريكي "هذه الرحلة الأمريكية كانت مميزة للغاية بالنسبة لي ولأسرتي. أحب أن أكون جزءا من شيكاغو فاير. ونقدر كيف احتضنتنا المدينة بأذرع مفتوحة".

من جانبه، قال نيلسون رودريجيز ،رئيس شيكاغو فاير ومديره العام "في الكثير من الطرق، أصبح باستيان يمثل نادينا، إنه لاعب فاير النموذجي وروحه. إنه لاعب مجتهد وذكي، يتسم بالحماس والموهبة من الطراز العالمي".

ولعب شفاينشتايجر في صفوف بايرن ميونخ الألماني ما بين عامي 2002 و2015، قبل انضمامه لمانشستر يونايتد الانجليزي، وتوج مع الفريق البافاري ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2013، قبل أن يفوز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم في العام التالي.