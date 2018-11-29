رياضة | أحمد حسن: مدرب النجوم لم يتعمد إيذاء كينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: مدرب النجوم لم يتعمد إيذاء كينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد حسن المشرف على الكرة بنادي بيراميدز عن سعادته بفوز فريقه على النجوم بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ16 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " شي إيجابي هو معرفة طريق الفوز دائما حتى لو تراجع الأداء، وحسام حسن قاد الفريق للفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وهو رقم إيجابي" .

وأضاف: " إصابة كينو بنسبة مليون في المائة غير متعمدة من جانب أحمد سامي المدير الفني للنجوم والذي كان في حالة عصبية بعد الخسارة وقدر الله ما شاء فعل، وكينو حالته مستقرة بعد تلك الإصابات ".