شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا للاتحاد بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا بملعب بتروسبورت فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية .

وحسم الزمالك نتيجة مباراة الذهاب أمام زعيم الثغر بالإسكندرية بهدف وحيد أحرزه الكونغولى كاسونجو لذا يكفى الأبيض التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل لدور الثمانية .

ويشهد معسكر الزمالك اليوم غياب عدد من اللاعبين المنتظر عدم مشاركتهم أمام الاتحاد السكندرى لأسباب مختلفة أبرزهم طارق حامد للإيقاف وحازم إمام و محمود حمدى الونش و محمد إبراهيم للإصابة .

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن مسئولى نادى سموحة يرفضون إجراء صفقة تبادلية مع النادى الأبيض ينتقل بمقتضاها محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الفريق إلى النادى السكندرى على سبيل الإعارة بجانب مقابل مالى يتم تحديد من أجل حصول ميت عقبة على ياسر إبراهيم .

ويفضل مسئولى نادى سموحة عرض مليون جنيه على نادى الزمالك من أجل استعارة دونجا حتى نهاية الموسم الحالى لذلك سيبحث مسئولى النادى الأبيض مدى إمكانية إتمام الصفقة من عدمه فى الأيام المقبلة خاصة إن دونجا لديه عروض أخرى من أندية الدورى الممتاز وهو ما سيتم بحثه مع اللاعب.