شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يطلب تقرير عن أسباب إصابات الدوليين مع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المكسيكي خافيير اجيري المدير الفني للمنتخب الوطني من الجهاز الطبي المعاون ومدرب الأحمال تقديم تقرير عن أسباب الإصابات التي يتعرض لها اللاعبين الدوليين مؤخرا وأبرزها العضلة الضامة التي أوقعت أمس الأول مهاجم الأهلي صلاح محسن ومن قبله المدافع محمود حمدي الونش لاعب الزمالك وذلك للوقوف علي الطريقة التي يمكن من خلالها تفادي تعرض أي لاعب للإصابات التي يتعرضون لها مؤخرا.

وعاني المنتخب الوطني خلال المعسكر الأخير من إصابة الونش وعمرو السولية بالإضافة إلي إصابة أحمد حسن كوكا والحارس محمد الشناوي الذي ثبت تعرضه لنفس الإصابة ومحمد النني لاعب أرسنال الذي تعرض لإصابة في الفخذ الشهر الماضي بناديه وعاد قبل بدء المعسكر مباشرة بخلاف ظاهرة الإصابات التي يتعرض لها الاهلي حاليا وأدت إلي إهدار فرصة الأحمر للفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.