شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتحدى المصرى في مباراة استعادة الانتصارت ببتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق إنبى فى السابعة مساء اليوم، الخميس، نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام بسبب إشتراك الفريق البورسعيدى فى بطولة الكونفدرالية التى ودع منافساتها من الدور قبل النهائى .

ويحتل إنبى المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل المصرى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه خمسة مباريات مؤجلة .

ويأمل خالد متولى المدير الفنى لإنبى فى خطف النقاط الثلاث لاسيما بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة للمسابقة من المقاصة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بينما يفتش مصطفى يونس المدير الفنى المؤقت للمصرى عن أول انتصار له مع الفريق البورسعيدى بعد التعادل السلبى مع الإنتاج الحربى فى الجولة الأخيرة .

وطالب خالد متولى فى إجتماعه مع لاعبيه بضرورة تلافى الاخطاء الدفاعية أمام المصرى، واعترف مدرب إنبى أن خط الدفاع يتحمل جزءا من خسارة مصر المقاصة، مضيفا أنه ستكون هناك وقفة مع المتخاذلين وأنه لا مكان لأى لاعب يتهاون خلال المباريات الرسمية مهما كان اسمه، بينما ناشد مصطفى يونس لاعبيه بضرورة العودة لبورسعيد بالثلاث نقاط للتخلص من مناطق الهبوط فى جدول الدوري .