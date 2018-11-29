شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يستطلع رأى الشارع فى اخفاقات الأهلى المتكررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الجمهور المصرى عن حزنه لما آلت اليه الأوضاع فى فريق الكرة فى النادي الأهلى عقب الخروج من البطولة العربية وخسارة الفريق لبطولة أفريقيا أمام الترجى.

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