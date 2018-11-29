رياضة | أحمد سامي لـ"بيراميدز":"اللي مش عاجبه التحكيم المصري ميلعبش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سامي لـ"بيراميدز":"اللي مش عاجبه التحكيم المصري ميلعبش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم أنه خاض مباراة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري بشكل دفاعي نظرا لفارق الإمكانيات بين فريقه وفريق بيراميدز، في اللقاء الذي خسره النجوم بهدفين دون رد.
وقال سامي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " فريقي كان ممكن أن يتعادل مع بيراميدز لولا غياب الحكم الخامس عن اللقاء وبيراميدز أحرز هدفه الأول في كرة م رمية تماس كان يجب إعادتها لفريقي" .
وأضاف: " يجب تطبيق اللوائح على الجميع واللي مش عاجبه التحكيم المصري ميلعبش خاصة وأن لائحة الاستعانة بالحكام الأجانب تم العمل بها في منتصف الموسم وفقا لطلب بيراميدز ".
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