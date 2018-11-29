رياضة | كريم شحاتة:"إبراهيم عثمان شغال من دماغه في الإسماعيلية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم شحاتة:"إبراهيم عثمان شغال من دماغه في الإسماعيلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي لا يستشير أي فرد في قراراته التي تخص فرق الكرة بالقلعة الصفراء.

وقال كريم خلال برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولى": إبراهيم عثمان شغال من دماغه ولا بد أن يستشير الخبراء وأعضاء المجلس للنهوض بفريق الكرة بالدراويش" .

وأضاف: " الإسماعيلي لديه فرصة ذهبية لإعادة ترتيب أوراقه لأنه لن يخوض أي مباراة بالدوري إلا في 27 ديسمبر المقبل وهي فرصة لترتيب أوراق الفريق مرة أخرى".