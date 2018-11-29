رياضة | الشمس يستضيف القناة في واحدة من قمم الممتاز ب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشمس يستضيف القناة في واحدة من قمم الممتاز ب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس نظيره القناة في واحدة من قمم الممتاز ب بمجموعة القاهرة والقناة ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر.

ويأمل الشمس في حصد الثلاث نقاط وإسعاد جماهيرهو المحافظة علي حظوظه في المنافسة عاي قمة المجموعة مع سيراميكا المتصدر والصعود للدوري الممتاز.

ويعاني الفريق البرتقالي في هذه المباراة من فقد خدمات مهاجمه السنغالي بابا ديوب الذي يغيب عن مباراة اليوم للإيقاف بعد حصوله عاي ثلاث إنذارات.

الجدير بالذكر أن الشمس يحتل المركز السادس برصيد ستة عشر نقطة جمعها من خمس إنتصارات بينما تلقي أربعة هزائم وتعادل وحيد وبفارق أربع نقاط عن سيراميكا المتصدر.