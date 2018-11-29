رياضة | طه شحاتة: البرتقالي جاهز لمواجهة القناة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طه شحاتة: البرتقالي جاهز لمواجهة القناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طه شحاته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس جاهزية لاعبي الفريق البرتقالي لخوض مباراة القناة والمقرر إقامتها غدا في الثانية والنصف عصرا على إستاد «الشمس» بمصر الجديدة ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الممتاز ب.

وأوضح شحاته، أن الجهاز الفني يعمل على إعداد اللاعبين بالشكل المطلوب بدنيا وفنيا والتركيز في ضرورة أهمية حصد الثلاث نقاط .

وتابع شحاته «الجهاز الفني يعمل على تحفيز اللاعبين بدون ضغوط مع التحضير لأكثر من سيناريو للمباراة ونعلم جيدا مدي صعوبة اللقاء علي الفريقين .

ووجه شحاته الشكر إلى مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة الصحفي و الإعلامي أسامة أبوزيد رئيس مجلس الإدارة علي حرصهم على دعم الفريق ومؤازرته من أجل الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم.