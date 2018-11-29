رياضة | حمادة صدقي يعلق على تولي تدريب الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمادة صدقي يعلق على تولي تدريب الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حماده صدقي المدير الفني الحالي لنادي الجونة، عن سعادته عقب تعيينه اليوم لتولي الإدارة الفنية للفريق.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج "التالتة يمين"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الخضري عبر شاشة LTC، قال:"نادي الجونة مر بظروف صعبة خلال الـ 7 جولات الماضية بالدوري، بسبب الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق".

وأضاف،"الجونة يمتلك عناصر جيدة، وهشام زكريا قدم كل شئ مع الفريق وغاب عنه التوفيق، وتحدث معي وشرح لي كل شئ عن النادي".

وأكمل:"الدوري هذا الموسم صعب للغاية، وجميع الفرق مستوياتها متقاربة، والانتصار الواحد يتسبب في نقل الفريق عدة مراكز".

وأردف مدرب الجونة،"طموحي مع الجونة، هذا الموسم أن نستمر في الدوري الممتاز بشكل آمن ودون عناء، والفريق واجه سوء حظ غريب خلال المباريات الماضية".

وبسؤاله عن أزمة الأهلي الأخيرة، قال:" الأزمة واضحه للجميع وهناك بعض النقاط السلبية الظاهرة يجب علاجها، والأهلي قادر على الاستفاقه سريعا".