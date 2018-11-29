رياضة | التأهل لدور الـ 16.. تكسير عظام بين الكبار بعد نهاية الجولة 5 في الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التأهل لدور الـ 16.. تكسير عظام بين الكبار بعد نهاية الجولة 5 في الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت بطولة دوري ابطال اوروبا بعد الانتهاء من الجولة الخامسة، ومتبقي جولة واحدة علي نهاية دور المجوعات، حسم 12 فريق تأهله لدور ثمن النهائي، ويتبقي 4 فرق لم يحسم أمر تأهلها الا بنهاية الجولة السادسة والاخيرة.

لعبت 16 مباراة علي مدار يومي الثلاثاء والاربعاء، في الثماني مجموعات، شهدت المباريات إثارة وندية كبيرة حتي الدقائق الاخيرة من عمرها، ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج هؤلاء المباريات وترتيب الفرق التي صعدت والتي ودعت البطولة بشكل رسمي.

المجموعة الأولي: مباراة أتليتكو مدريد الاسباني وموناكو الفرنسي، علي ملعب واندا ميترو بوليتانو، واستطاع الروخي بلانكوس الفوز بهدفين نظيفين ليتصدر برصيد 12 نقطة ويتأهل بشكل رسمي لدور الـ 16، وعلي الجانب الاخر فقد بروسيا دورتموند نقطتين ثمينتين علي ملعبه السيغنال ايدونا بارك امام كلوب بروج البلجيكي بتعادله سلبًا، ليحل في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويصعد رسميًا رفقة الأتليتي، بينما صعد الفريق البلجيكي صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط لبطولة الدوري الاوروبي.

المجموعة الثانية: حسم برشلونة الصاعد قبل بداةي الجولة لدور الـ 16، صدارة المجموعة بفوزه خارج الديار علي إيندهوفن الهولندي بهدفين مقابل هدف، ووصل للنقطة الثالثة عشر، بينما بطاقة العبور الثانية لم تحسم بعد، بعدما اقتنص توتنهام هوتسبير الانجليزي فوزًا ثمينًا علي ملعبه امام انتر ميلان بهدف نظيف في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليتساوي الفريقان بـ 7 نقاط ولكن للسبيرز الافضلية بفضل المواجهات المباشرة، حيث مباراة الجولة الاولي انتهت لصالح الانتر بهدفين لهدف، ويعتبر الافضلية في تسجيله هدف خارج الارض.

المجموعة الثالثة: لم يحسم تأهل أي فريق من الأربعة، واثبتت انها مجموعة الموت كما اطلق عليها عندما اجريت القرعة، حيث استطاع باريس سان جيرمان الفرنسي، رد الدين لليفربول الانجليزي وهزيمته علي ملعب حديقة الامراء بهدفين لهدف، بعدما خسر في الانفيلد معقل الريدز بثلاثية مقابل هدفين، ووصل لوصافة المجموعة برصيد 8 نقاط وابقي علي حظوظه في التأهل للدور الثاني، بينما نجح نابولي الايطالي في سحق النجم الاحمر الصربي بثلاثية مقابل هدف، ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط ويكفيه التعادل في معقل الريدز في الجولة الاخيرة لضمان الصعود رسميًا، وسيذهب الباريسيين لصربيا من اجل مواجهة النجم في مباراة تبدو سهلة لابناء العاصمة الفرنسية وحسم تأهلهم لدور الـ 16.

المجموعة الرابعة: استطاع بورتو البرتغالي في حسم تصدره للمجموعة بعدما تفوق علي نظيره شالكة الالماني بنتيجة 3-1، والصاعدان معًا لدور الـ 16 قبل بداية الجولة، ليرتفع رصيد الفريق البرتغالي للنقطة الـ 13، وتوقف رصيد شالكة عند الـ 8 نقاط، وفي الناحية الاخري حقق لوكوموتيف موسكو الروسي فوزًا غاليًا علي جالطا سراي التركي بهدفين نظيفين ليحافظ علي أماله في التأهل للدوري الاوروبي بعدما حصد اول 3 نقاط له في المجموعة، وتوقف رصيد الفريق التركي عند النقطة الرابعة.

المجموعة الخامسة: استعاد بايرن ميونخ الالماني عافيته اوروبيًا بعد الترهل المحلي الذي يعيشه خلال الفترة الاخيرة بخماسية في شباك بنفيكا البرتغالي ليحافظ علي تصدره للمجموعة برصيد 13 نقطة وليخرج الفريق البرتغالي رسميًا من الشامبيونزليج ولكنه تأهل للدوري الاوروبي خاصة بعد سقوط أثيك اثينا علي ملعبه امام اياكس امستردام الهولندي بهدفين نظيفين، ونال الخسارة الخامسة ولم يحصد أي نقاط، بينما الفريق الهولندي صعد رفقة البافاري لدور الـ 16 بعدما وصل للنقطة الـ 11 في المركز الثاني.

المجموعة السادسة: عاد مانشستر سيتي الانجليزي بنقطة ثمينة من ملعب ليون الفرنسي بعد ان تعادل معه بهدفين لكل فريق في الدقائق الاخيرة من المباراة، ورفع رصيد للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة، ليترك ليون في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، الذي سيواجه شاختار دونيستك الاوكراني صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط، في معقله بالجولة الاخيرة في مباراة حياة او موت للفريقين، حيث التعادل يكفي الفريق الفرنسي، بينما شاختار لا بديل له عن الفوز من اجل الصعود بجانب السيتيزن، وكان شاختار حقق فوزًا غاليًا في الدقيقة 90 علي هوفنهايم الالماني في المانيا بنتيجة 3-2.

المجموعة السابعة: خرج ريال مدريد من عنق الزجاجة بفوز كبير ومهم علي روما الايطالي، بهدفين نظيفين استعاد بهما توازنه بعد السقوط المحلي في اخر مبارياته بثلاثية امام ايبار، وتصدر مجموعته رسميًا برصيد 12 نقطة، تاركًا المركز الثاني للذئاب الذي حجز مكانه في دور الـ 16 برصيد 9 نقاط، وحافظ فيكتوريا بلزن التشيكي علي حظوظه في التأهل للدروي الاوروبي بعدما عاد من ارض سسكا موسكو الروسي بفوز مهم بنتيجة 2-1 في الدقيقة 81.

المجموعة الثامنة: حافظ يوفينتوس الايطالي علي صدارته بعد فوزه الصعب علي فالنسيا بهدف نظيف، ووصل للنقطة الـ 12، وخرج فالنسيا من سباق الشامبيونزليج بعدما توقف رصيده عند النقطة 5، وذهب للعب في الدوري الاوروبي، بعد خسارة يونج بويز السويسري في الدقيقة 90 امام مانشستر يونايتد بهدف نظيف، وبهذه النتيجة صعد الشياطين الحمر لدور الـ 16 بعدما وصل للنقطة 10 في المركز الثاني.

وسيكون عشاق الساحرة المستديرة مع مباريات حماسية بالغة السخونة يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 ديسمبر، في الجولة الأخيرة من هذا الدور ليكتمل عقد الـ 16 فريقًا لتدخل البطولة في مرحلة تكسير العظام بين عمالقة اوروبا من اجل الظفر بأغلي البطولات الاوروبية واعرقها.