رياضة | جلسة المهندسين تُقرب علي ماهر من إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة المهندسين تُقرب علي ماهر من إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب علي ماهر المدير الفني السابق لنادي سموحة، من تولي المسئولية الفنية لنادي إنبي، خلال المرحلة المقبلة من عمر الدوري العام.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص أن عبدالناصر محمد مدير الكرة بالفريق البترولي، عقد جلسة بإحدى كافيهات المهندسين مع ماهر، من أجل الإتفاق حول كافة الأمور المادية نظير خلافة خالد متولي المدير الفني الحالي، على رأس الجهاز الفني.

وكان ماهر، تقدم بإستقالته من تدريب سموحة، عقب الجولة الرابعة عشر من الدوري العام، لأسباب شخصية.