كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 29- 11- 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس والموافق 29 نوفمبر 2018 عدد من المباريات القوية والهامة سواء أوروبيًا أو عربيًا أو محليًا. - مواعيد أهم مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس: * إف سي أستانا × دينامو كييف: في تمام الساعة 5:50 بتوقيت القاهرة * فورسكلا بولنافا أوكرانيا × أرسنال الانجليزي: في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مدينة القاهرة * ميلان الإيطالي × إف 91 ديدبلانجي لوكسمبرج: في تمام الساعة 5:55 بتوقيت القاهرة * ريال بيتيس × أوليمبياكوس: في تمام الساعة 5:55 بتوقيت مدينة القاهرة * تشيلسي × باوك سالونيكا: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة "بي إن سبورت 2" - مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس: * إنبي × المصري البورسعيدي: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت والنيل للرياضة - مواعيد أهم مباريات الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس: * الاتفاق × الشباب: في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة على قنوات السعودية الرياضية ودوري بلس

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 29- 11- 2018 والقنوات الناقلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .