شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لموقعة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك، اليوم، الخميس معسكر مغلقا، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا بملعب بتروسبورت فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية . وحسم الزمالك نتيجة مباراة الذهاب أمام زعيم الثغر بالإسكندرية بهدف وحيد أحرزه الكونغولى كاسونجو لذا يكفى الأبيض التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل لدور الثمانية . ويشهد معسكر الزمالك اليوم غياب عدد من اللاعبين المنتظر عدم مشاركتهم أمام الاتحاد السكندرى لأسباب مختلفة أبرزهم طارق حامد للإيقاف وحازم إمام و محمود حمدى الونش و محمد إبراهيم للإصابة .

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لموقعة الاتحاد السكندرى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .