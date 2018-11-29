شكرا لقرائتكم خبر عن سيد الحفيظ : صفقات الأهلى ينقصها الحسم وملف المدير الفنى بيد الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بفريق الأهلى أن الفريق يمر بفترة صعبة فى الوقت الحالى بسبب خسارة بطولتيتن والهزيمة الأخيرة بمباراة المقاولون العرب ببطولة الدورى الممتاز، وهذا الأمر مر على فريق الأهلى فى السابق وتم تجاوز الأزمة .

وأوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت ولبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، أن الفريق يوجد به لاعبين مصابين مؤثرين للغاية ومع عودتهم مرة أخرى للعب خلال الأيام المقبلة سوف يتغير شكل الفريق بالكامل مع التدعيمات التى يبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وأشار سيد عبد الحفيظ أن الصفقات الجديدة لفريق الأهلى يتبقى حسمها فقط ولا يوجد أزمة مالية بالنادى الاهلى كما يشاع خلال الفترة الماضية .

ورفض سيد عبد الحفيظ الحديث عن المدير الفنى القادم لفريق الاهلى خلال الفترة القادمة، قائلا " لا أعلم شئ عن هذا الامر والملف كاملا بيد رئيس النادى "

وأضاف مدير الكرة أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى سيعود مطلع الأسبوع القادم ومن ثم الإعلان عن هيكلة قطاع الكورة بالقلعة الحمراء .