الان تتابع «فرانس فوتبول» أبلغت بالفعل الفائز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

أقر مدير تحرير مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، باسكال فيري بأنهم أبلغوا بالفعل صاحب الكرة الذهبية لهذا العام والذي سيتم كشف النقاب عنه خلال الحفل بمقر المجلة الإثنين المقبل.

وأكد فيري خلال محادثة عبر الإنترنت مع بعض قراء المجلة: الإعلان عن الفائز يتم بمجرد مكالمة تليفونية بسيطة، تم بالفعل الاتصال بالفائزين، أنا من اتصلت بهم، وهكذا تم إبلاغهم، بطريقة مباشرة.

وعلاوة على جائزة الأفضل في فئة اللاعبين تم أيضاً إبلاغ الفائزة بجائزة أفضل لاعبة، والفائز بجائزة أفضل لاعب دون (21 عاماً)، وهما الجائزتان اللتان استحدثتا هذا العام. وأكد فيري أن رد فعل الفائزين كان مؤثراً لأقصى درجة ممكنة.