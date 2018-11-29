حكاية عارضات أزياء متحولات جنسيًا تربعن على عرش الموضة

فى السنوات العشر الأخيرة أعلن عدد من عارضات الأزياء عن مفاجآتهن للجمهور، وأعلن تحولهن جنسيًا، وذلك بعد نجاحات كبيرة توصلن إليها من خلال منصة عروض الأزياء العالمية، ورغم أن هناك العديد من النجوم فى العالم يخفون أسرارًا عن متابعيهم وجمهورهم، ولكن من بين هؤلاء قررت مجموعة من عارضات الأزياء اللواتى يخفين أنهن ولدن ذكورًا فى الأصل ومن بين هؤلاء:

تحولت كارمن عارضة الأزياء الأمريكية والممثلة من صبى إلى فتاة وحملت اسم كريستوفر، وجاء قرار التحول الجنسى بعد أن أدرك أنه يمكن أن يصبح امرأة نتيجة الشكل الجذاب والتقاط الصور بشكل هائل يوميًا، ما جعله يرى أنه لديه الكثير من المؤهلات التى تجعله أمرأة، وفعل ذلك وأصبح من أشهر عارضات الأزياء فى العالم.

كارمن كاريرا تاليا المودافار تحولت عارضة الأزياء تاليا المودافار من ذكر إلى أنثى، ولم يكتف الشاب الأمريكى، الذى تحول إلى تاليا بعملية تحويل جنسية، بل أنفق ثروته ودفع أكثر من 100 ألف دولار ليشبه النجمة كيم كاردشيان. تاليا المودافار شاميلا أسانكا أجرت السيرلانكية شاميلا العديد من العمليات بعد أن تحولت من ذكر إلى أنثى، وذلك لتصبح بهذا الشكل، وتعد شاميلا من أشهر عارضات الأزياء فى العالم، وشاركت أيضًا فى مسابقة ملكة جمال العالم عام 2011. تشاميلا أسانكا كلوديا شاريز أجرت عارضة الأزياء كلوديا شاريز عمليات تجميل عديدة لتصبح امرأة بعد أن ولدت ذكر، وأجرت بعض العمليات لتصبح بهذا الشكل، وقد اشتهرت عارضة الأزياء كلوديا فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 من خلال وكالة جانيس ديكنسون للأزياء، وباتت عارضة أزياء عالمية. كلوديا شاريز أندريا بيجيتش اشتهرت عارضة الأزياء الأسترالية أندريج أنها صبية مزدوجة الجنسية، وبذلك تتمتع بقدرة على عرض ملابس السيدات والرجال معًا فى عروض الأزياء.. واللافت أنها حصلت على المركز 98 كأكثر النساء إثارة عام 2011. أندريا بيجيتش

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