الكبار يحسمون بطاقات التأهل

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محمد عثمان - الرياض - نيقوسيا - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 28 نوفمبر 2018 / 20:36

انضم كل من ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وروما الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني واياكس الهولندي ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي وجاره مانشستر سيتي بالكبير الاخر برشلونة الإسباني الذي كان الفريق الوحيد الضامن حتى الآن لتأهله إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الختامية.



ففي المجموعة السابعة، حسم ريال مدريد، بطل المواسم الثلاثة الماضية، وروما البطاقتين حتى قبل دخولهما إلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، وذلك بعد أن أسداهما فيكتوريا بلزن التشيكي خدمة كبيرة بتحويله تخلفه أمام مضيفه سسكا موسكو الروسي إلى فوز 2-1.

وفي المجموعة الخامسة، كشر بايرن ميونيخ عن أنيابه وتأهل برفقة اياكس الذي سبقه إلى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه أيك أثينا اليوناني 2- صفر، قبل أن يلحق به بطل ألمانيا بفوزه الكاسح على ضيفه بنفيكا البرتغالي 5-1، ويدين أياكس، بطل 1971 و1972 و1973 و1995 بفوزه الثالث الى الصربي دوشان تاديش الذي سجل الهدفين (68 من ركلة جزاء و72).

أما بايرن، بطل 1974 و1975 و1976 و2001 و2013، فكان بحاجة إلى التعادل مع ضيفه بنفيكا البرتغالي لضمان بطاقته، إلا أنه خفف الضغط عن مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش بالفوز الساحق الذي تحقق بفضل ثنائية لكل من الهولندي أريين روبن (13 و30) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 و51)، فيما كان الخامس من نصيب الفرنسي فرانك ريبيري (76) وهدف بنفيكا الوحيد لجيدسون فرنانديز (46).