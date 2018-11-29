شكرا لقرائتكم اختبار صعب للشارقة أمام الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 28 نوفمبر 2018 / 20:38

يتطلع الشارقة للحفاظ على الصدارة رغم صعوبة مهمته أمام ضيفه الوصل اليوم (الخميس) في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم، والتي تشهد اختبارين يتوقع أن يكونا سهلين للجزيرة الثاني والعين الثالث. ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن الجزيرة والعين، وعلى رغم انه سيواجه صاحب المركز الحادي عشر، إلا أن الوصل تفوق عليه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-1 في الموسم الماضي. وكان الوصل ثالث الموسم الماضي ووصيف مسابقة الكأس ضمن المرشحين للمنافسة على اللقب، لاسيما انه يضم في صفوفه الثنائي البرازيلي فابيو دي ليما وكايو كانيدو، إلا أن نتائجه لم تأت على قدر الطموحات ليتراجع الى مركز متأخر في الترتيب.



وحذر عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة من خطورة الوصل الذي «رغم تذبذب نتائجه، إلا انه اثبت حضوره في المباريات القوية»، في إشارة إلى تعادله مع الأهلي المصري 2-2 في الاسكندرية و1-1 في دبي وتأهله على حسابه إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية.

وقال العنبري: «سنواجه فريقا له تقديره واحترامه، المباراة ستكون صعبة على الفريقين، وفي مثل هذه المباريات القوية يصعب التكهن بالنتيجة». ويلعب العين مع ضيفه دبا الفجيرة الأخير برصيد أربع نقاط والذي يفتقد خدمات مهاجمه الاردني ياسين البخيت، ويلاقي الجزيرة ضيفه الإمارات، ويأمل الوحدة السادس (15 نقطة) في استعادة لغة الفوز بعدما فشل في تحقيق ذلك في مبارياته الخمس الأخيرة عندما يحل ضيفا على عجمان مفاجأة الموسم بعد احتلاله للمركز الخامس برصيد 16 نقطة.