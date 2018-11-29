شكرا لقرائتكم روبي كين يعتزل نهائيا عن 38 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبلن - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 29 نوفمبر 2018 / 01:19

أعلن نجم كرة القدم الإيرلندية روبي كين اعتزاله اللعب نهائيا أمس (الأربعاء) معتبرا بأن مسيرته التي استمرت أكثر من عقدين من الزمن فاقت كل توقعاته.



ويعتبر كين (38 عاما) أفضل هداف في تاريخ منتخب جمهورية إيرلندا برصيد 68 هدفا بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني نيال كوين (21)، وهو سيركز جهوده على مهامه الجديدة مساعدا لمدرب منتخب بلاده الجديد نيل ماكارثي.

وسبق لكين ان حمل شارة القائد في صفوف منتخب بلاده على مدى عقد من الزمن. وقال في بيان اعتزاله: «اليوم، وبعد 23 عاما رائعة، أعلن رسميا اعتزالي كرة القدم الاحترافية».

وأضاف: «من كروملين يونايتد إلى مختلف أنحاء العالم مثل ميلانو، لندن ولوس أنجليس، لم أكن أتخيل هذا المنحى خلال مسيرتي الكروية. لقد تخطيت كل ما كنت أحلم به كلاعب مجنون بكرة القدم عندما ترعرعت في دبلن».

وسجل كين 126 هدفا في 349 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز بينها 90 هدفا مع توتنهام علما بأنه دافع ايضا عن ألوان أندية ليفربول، ليدز يونايتد وكوفنتري.