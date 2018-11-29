شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس استعادة عبدالله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 28 نوفمبر 2018 / 20:30

كشف عضو مجلس إدارة الزمالك إسماعيل يوسف عن نية ناديه التعاقد مع صانع ألعاب الأهلي السعودي المصري عبدالله السعيد، مشيرا إلى أن اللاعب كان يريد اللعب للفريق «الأبيض» بعد فك ارتباطه بالنادي الأهلي المصري. وشدد على تركيز فريقه للفوز بلقب بطولة الدوري المصري من دون الالتفات لهزائم حامل اللقب الأهلي ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 32 نقطة. فيما واصل الأهلي السقوط بخسارته المفاجئة أمام المقاولون العرب بهدف من دون مقابل في الجولة الـ 16 بالدوري المحلي ليظل نادي القرن بالقارة الإفريقية في المركز الأخير برصيد 11 نقطة من 7 مباريات فقط وله مباريات عدة مؤجلة، في حين رفع المقاولون رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس. ويعاني الفريق «الأحمر» من سوء النتائج بالهزيمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ثم الخروج من دور الـ 16بكأس زايد للأندية العربية.



بدوره، قال مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ إن ناديه سيدعم صفوفه بصفقات مميزة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ومن بين أبرز المرشحين لدخول دائرة اهتمام مسؤولي الأهلي مهاجم الرجاء المغربي وهداف بطولة الكونفديرالية محمود بنحليب ومهاجم النجم الساحلى التونسي المصري عمرو مرعى، لافتا إلى أن اقتراب تعافي عدد من اللاعبين الأساسيين المصابين سيؤدي إلى تحسن النتائج، معربا عن أسفه لسوء النتائج التي أشعلت غضب جماهير «القلعة الحمراء». مؤكدا أن ما يمر به الأهلي كبوة وسيعبرها سريعا.