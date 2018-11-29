شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يرفض سياسة تغيير المدربين ..وكشرى مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض طارق سعيد حسنين رئيس نادى الترسانة إجراء أى تغييرات فى الجهاز الفنى للفريق الكروى بقيادة أحمد كشرى، مؤكدا أنه يرفض سياسة التغيير وسط الموسم إلا للضرورة القصوى . وأكد طارق سعيد أنه يتمسك ببقاء أحمد كشرى على راس القيادة الفنية لانه يعمل بشكل جيد و احتلال الشواكيش للمركز الخامس بفارق 4 نقاط عن سيراميكا صاحب المركز الأول فى مجموعة القاهرة للقسم الثانى ليس كارثيا، لأن الموسم مازال طويلا وفرصة التعويض والعودة للصدارة قريبة جدا.

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