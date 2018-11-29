شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى : النجوم لا يستحق الخسارة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم، حزنه الشديد من خسارة فريقه بهدفين دون رد، أمام بيراميدز، خلال المباراة التي اقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري العام.

وقال سامي عقب المباراة: " أرى أن فريقي لم يستحق الخسارة حققنا اداء جيد طوال المباراة، ولكن يوجد أشياء خفية خلف الكواليس هي من أسباب الخسارة".

وأكمل: "بيراميدز لو لعب 40 سنة لم يحرز أهداف، ولكنه استغل الفرص التي اتيحت له، وأنه حزين نظرا للتعب الشديد والجهد الذي يقوم به مع الفريق من أجل الظهور بشكل مميز خلال المباريات نظرا لصعوبة المسابقة".