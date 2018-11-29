شكرا لقرائتكم خبر عن "سبحان مغير الاحوال" ثلاثي القمة في الموسم الماضي.. أبطال القاع في 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد جدول الدورى المصرى لموسم 2018-2019 بعد مرور قرابة منتصف عمر المسابقة التي وصلت إلى الجولة السادسة عشر بالبطولة ، تغير واضح عن جدول الموسم الماضي ، حيث يحتل ثلاثى القمة في دورى 2017 – 2018 ، قمة القاع في جدول المسابقة حتي الان.



جدول الدوري 2017

ويحتل الاهلي حامل لقب الموسم الماضي، المركز الأخير بعد خوض 7 مباريات وله 9 لقاءات مؤجلة بسبب مشاركته الافريقية برصيد 11 نقطة ، فيما يحتل المركز القبل الاخير المصري البورسعيدي الذي كان يصارع بقوة علي احتلال المركز الثاني فى الموسم الماضي ولكنه حصل على المركز الثالث ، ولديه 13 نقطة من 11 مباراة .



دوري 2018

بينما احتل الاسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة، بعد ما نجح في خطف لقب الوصيف فى الموسم الماضي بعد غياب طويل عن هذا المركز ليعود الي المشاركة في دوري ابطال افريقيا للموسم المقبل.