شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يواصل الاستعداد لمباراة بتروجت في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الخميس ، استعداداً لمباراة بتروجت المقرر لها بعد غدا السبت بالسويس في بطولة الدوري العام.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مراناً قوياً اليوم بعدما إكتفى اللاعبين الاساسيين بمران إستشفائي خلال مران الفريق أمس.

كان الأهلي قد خسر من المقاولون العرب مساء أمس الاول ،الثلاثاء، بالدوري الممتاز حيث خسر بهدف نظيف.

ويتدرب الفريق على ملعب التتش بالجزيرة اليوم قبل أن يتوجه غداً للسويس للمبيت بها ثم خوض اللقاء الهام يوم السبت أمام الفريق البترولي.