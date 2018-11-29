شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل سباق التعاقد مع بيكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات رسمية مع الأثيوبى شيمس بيكلى صانع ألعاب بتروجت من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الفريق السكندرى خلال الميريكاتو الشتوى المقبل .

يذكر أن عقد بيكلى ينتهى مع بتروجت بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى نادى خلال فترة الانتقالات المقبلة، وقد دخل عدد من الأندية الخليجية فى مفاوضات مع وكيل اللاعب من أجل استقطابه خلال الفترة المقبلة فى ظل مستواه المرتفع مع النادى البترولى .

وقد طلب طارق يحيي المدير الفنى لسموحه من إدارة سموحه سرعة حسم الصفقة خاصة وأن ايدر من أفضل المدربين الذين يتعاملون مع بيكلى .