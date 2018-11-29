مواعيد مباريات اليوم بالدوري الأوروبي والمصري وأبرزها: إنبي مع المصري

أسامة حافظ يقام اليوم الخميس مباريات بالدوري الممتاز والدوري الأوروبي.. الدوري المصري الممتاز

إنبي مع المصري 7:00 مساء الدوري الأوروبي

باير ليفركوزن مع لودوجوريتس رازجراد 7:50 مساء

روزنبورج مع سيلتك 7:50 مساء

أندرلخت مع سبارتاك ترنافا 7:50 مساء

فنربخشة مع دينامو زغرب 7:50 مساء

فورسكلا بولتافا مع آرسنال 7:50 مساء

ميلان مع إف 91 ديديلانجي 7:50 مساء

ريـال بيتيس مع أولمبياكوس 7:50 مساء

ستاندر دو لياج مع إشبيلية 10:00 مساء

آينتراخت فرانكفورت مع مارسيليا 10:00 مساء

تشيلسي مع باوك سالونيكا 10:00...

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