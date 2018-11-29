دورى أبطال أوروبا للكبار فقط: تأهل 7 فرق لثُمن النهائي

كتب: عثمان إبراهيم

أسفرت مباريات دورى أبطال أوروبا، أمس الأول، عن تأهل 7 أندية إلى ثُمن نهائى دورى أبطال أوروبا، عن المجموعات من الخامسة إلى الثامنة، ويتبقى فريق واحد فقط من بين شاختار دونيتسك الأوكرانى وأولمبيك ليون الفرنسى، سيتحدد فى الجولة الأخيرة.

وضمنت أندية ريال مدريد الإسبانى، ويوفنتوس وروما الإيطاليين، وقطبى مانشستر اليونايتد والسيتى الإنجليزيين، وبايرن ميونيخ الألمانى، وأياكس أمستردام الهولندى، التأهل إلى دور الـ16 قبل جولة على نهاية دور المجموعات.

وأعرب الأرجنيتنى سانتيجو سولارى، المدير الفنى لفريق ريال...