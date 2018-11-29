رياضة | أحمد حسن يكشف سر اختفاء حسام البدري وغيابه عن مباريات بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يكشف سر اختفاء حسام البدري وغيابه عن مباريات بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف أحمد حسن المشرف العام على الكرة بفريق بيراميدز، سر اختفاء حسام البدري رئيس النادي، وعدم تواجده في مباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة.
وقال "حسن" في تصريحات تليفزيونية: " حسام البدري يتواجد خارج مصر لإجراء فحوصات وأشعة على قدمه، بعدما تعرض لآلام شديدة تسببت في اعاقته عن الوقوف على قدمه بشكل طبيعي".
وأكد أحمد حسن أن حسام البدري قد يُجري عملية جراحية في قدمه خلال الفترة المقبلة.
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