رياضة | مدرب المقاولون: لعبنا أمام الأهلي من أجل الفوز فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المقاولون: لعبنا أمام الأهلي من أجل الفوز فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علاء عبد الغني المدرب العام للمقاولون العرب، أن فريقه خاض مباراة الأهلي من أجل تحقيق الفوز فقط.

وأضاف "عبد الغني" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " المقاولون لعب أمام الأهلي للفوز فقط".

وتابع: " طالبنا اللاعبين باستغلال حالة عدم الاتزان للأهلي وتحقيق الفوز عليه، وقلت للاعبين "عيب .. إذا لم نفز على الأهلي وهو في حالته الحالية" ".

وفاز المقاولون العرب علي الأهلي بهدف دون رد في لقاء الجولة 16 للدوري