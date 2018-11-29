رياضة | الأهلي: خطاب اتحاد اليد لا يسمح للجماهير بحضور المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: خطاب اتحاد اليد لا يسمح للجماهير بحضور المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن الأهلي يتمنى حضور جماهيره في كل المدرجات والصالات خاصة أن هذه الجماهير الوفية تكون دائمًا بمثابة الحافز القوي للاعبين لتقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج التي تليق بالأهلي.

وأشار إلى أن النادي تلقى من قبل خطابًا من اتحاد كرة اليد يفيد السماح لـ "حاملي بطاقة العضوية في النادي والاتحاد فقط" بحضور المباريات وبالتالي فإن مباراة الغد في دوري كرة اليد بين الأهلي وسموحة لن يتواجد في المدرجات سوى حاملي البطاقات المشار إليها إلتزامًا من النادي بلوائح الاتحاد المنظم للبطولة.

وأكد مرجان على تقديره الكامل لجماهير الأهلي ورغبتها في مساندة كل فرق النادي في جميع اللعبات لكن لم يكن أمام إدارة الأهلي سوى الإلتزام بما جاء في خطاب اتحاد كرة اليد والذي لم يسمح للجماهير بحضور المباريات.