رياضة | موعد مباراة ميلان وإف91 دوديلانج بالدوري الأوروبي ومشاهدة البث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ميلان وإف91 دوديلانج بالدوري الأوروبي ومشاهدة البث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق ميلان الإيطالي مباراة سهلة ضد نادي إف91 دوديلانج، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويرى البعض أن المجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي تضم فرق قوية ولها تاريخ كبير مثل ميلان الإيطالي، وريال بيتيس الإسباني، وأولومبياكوس اليوناني، وإف91 دوديلانج.

وتقام مباراة ميلان ودوديلانج، يوم الخميس والموافق 29 نوفمبر 2018 في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وذلك على ملعب سان سيرو.

وستنقل مباراة إف91 دوديلانج وميلان بالدوري الأوروبي مباشرةً وحصرياً على قناة "bein sports 4 HD" الرياضية.

وسيتم نقل مباراة ميلان ودوديلانج عبر قناة IRIB Tv3 الإيرانية عبر التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.

وقناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ميلان ودوديلانج بدور المجموعات من الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.