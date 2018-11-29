رياضة | نجل "عبده البقال": حزين لعدم تكريم الأهلي لوالدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجل "عبده البقال": حزين لعدم تكريم الأهلي لوالدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أشرف البقال، نجل عبده البقال كشاف اللاعبين الشهير، عن حزنه الشديد بسبب عدم تكريم النادي الأهلي لوالده حتي يومنا هذا.

وقال أشرف البقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " حزين لعدم تكريم النادي الأهلي لوالدي حتي الآن".

وأضاف: " طلبت في وقت سابق من صالح سليم تكريم والدي ووعدني بعرض الأمر على مجلس إدارة النادي ولم يحدث أي شيئ".

وأتم: " توالي مجالس الإدارات على النادي الأهلي ولم يقدم احدًا علي تكريم عبده البقال".