شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتش عن مواهب المظاليم بعد ضياع الصفقات السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو الاسماعيلى رحلة التنقيب عن المواهب المتميزة بالقسم الثانى بعد فشل الإدارة فى التعاقد مع صفقات سوبر بعد الطلبات المغالى فيها للأندية واللاعبين بشكل يهدد جلب صفقات مميزة للدراويش فى الميركاتو الشتوى.

ويسعى الإسماعيلى للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب المهارة والخبرات لتدعيم صفوفه، خاصة أن الدراويش فى وضع سيئ بالوقت الحالى نظرًا لهبوط المستوى والتواجد فى المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة بجدول الدورى.

وكان الإسماعيلي قد فشل في تحقيق الفوز بأخر أربعة مباريات بالتعادل أمام المصري والخسارة من وادي دجلة وحرس الحدود والانتاج الحربى