شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..بعثة الإسماعيلى تعود من بوروندى وتغلق صفحة موقعة الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم الخميس بعثة النادى الاسماعيلى من بوروندى بعد الانتهاء من مواجهة "ماسيجير نيجوزى" فى ذهاب دور الـ 64 لدوري الابطال الافريقى والتى انتهت بفوز الدروايش على أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وأغلق الجهاز الفنى للدراويش صفحة مباراة الذهاب انتظاراً لموقعة الاياب المقرر لها 4 ديسمبر المقبل على ستاد الاسماعيلية سعياً للتأهل للدور التالى للبطولة التى يعود الدراويش لمنافساتها بعد غياب دام ثمانى سنوات.