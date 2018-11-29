شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية: مكاسب بالجملة للإسماعيلى بعد الفوز على بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المستشار محمد الكلية أمين صندوق نادي الاسماعيلي، ورئيس بعثة الفريق ببوروندى عن سعادته بانتصار الفريق على ماسيجير نيجوزى بهدف دون رد بجولة الذهاب للدور التمهيدى ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف أمين الصندوق في تصريحات للموقع الرسمي للنادى الإسماعيلى :”أشكر كل أعضاء البعثة من لاعبين وجهاز فنى وإدارى وطبى على ما بذلوه من جهد وعرق لاستعادة مسيرة الانتصارات من جديد”.

وواصل :”أهم المكاسب التى تحققت هى استعادة الثقة والروح من جديد للاعبين بعد سلسلة من التعثرات ،هدفنا الأهم هو العودة بشكل تدريجى للمكانة المستحقة”.

واستكمل الكلية :”الفريق كان فى حاجة مُلحة لتلك الرحلة للابتعاد عن الضغوط التى يتعرض لها اللاعبين اثناء تواجدهم بالإسماعيلية وساهمت بشكل سلبى على النتائج”.

وأنهى حديثه قائلا :”لم نتأهل بعد ، سنتعامل مع مواجهة الإياب بنفس الجدية والاصرار التى شهدها لقاء اليوم سعيا لحصد بطاقة العبور للدور المقبل”.