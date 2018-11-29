شادي محمد يفجر مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

محمد سمير
كشف شادي محمد، لاعب الأهلي الأسبق، عن توصل القلعة الحمراء إلى اتفاق مع رمضان صبحي صانع ألعاب فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي للعودة إلى الأحمر في شهر يناير المقبل على سبيل الإعارة.
وقال شادي، في تصريحات تلفزيونية، إن رمضان عقد جلسة في ظل وجود مدير أعماله نادر شوقي مع مسؤولي الأهلي خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا على استعارة اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.
وأكد أن رمضان سيكون صفقة مهمة للأهلي في المرحلة القادمة، موضحًا أن الأحمر يحتاج إلى تدعيم قوي في خط الدفاع.
ورشح قائد الأهلي الأسبق،...
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