رياضة | علي ماهر يكشف عن سبب رفضه للعروض التدريبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي ماهر يكشف عن سبب رفضه للعروض التدريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف علي ماهر المدير الفني السابق لسموحة أنه وصلته بعض العروض ولكنه يفضل تأجيلها للحصول على راحة، كما طالب بضرورة تقييم اللاعبين لمدة موسم وليس بالمباراة.

وقال ماهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " وصلتني بعض العروض وأؤجلها في الفترة الحالية أبرزها من الإسماعيلي وإنبي وأرغب في الحصول على فرصة راحة وليس شرط أن تكون حتى نهاية الموسم لأني أحب العمل".

واختتم ماهر تصريحاته قائلاً : " تقييم اللاعبين يجب أن يكون لمدة موسم وليس لمباراة والجميع يهاجم الشناوي لتراجع مستواه في الفترة الأخيرة ونسوا ما قدمه الموسم الماضي وكأس العالم".