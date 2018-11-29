رياضة | نادر شوقي: الأهلي لا يحتاج "كوكا" حاليًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي: الأهلي لا يحتاج "كوكا" حاليًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نادر شوقي وكيل اللاعبين علي أنباء عودة أحمد حسن كوكا للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وقال "شوقي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " عودة كوكا من عدمها للأهلي يسأل فيها المسؤول عن ملف التعاقدات بالنادي، ولكن من وجهة نظري الشخصية الأهلي لا يحتاج لخدمات "كوكا" حاليًا". ويلعب أحمد حسن كوكا ضمن صفوف فريق أولمبياكوس اليوناني في الفترة الحالية.

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