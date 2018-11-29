رياضة | موعد مباراة تشيلسي وباوك بالدوري الأوروبي ومشاهدة البث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي وباوك بالدوري الأوروبي ومشاهدة البث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل فريق تشيلسي الإنجليزي مباراة صعبة ضد نادي باوك اليوناني، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويرى البعض أن المجموعة الثانية عشر من بطولة الدوري الأوروبي تضم فرق قوية ولها تاريخ كبير مثل تشيلسي الإنجليزي، وباوك اليوناني، وباتي بوريسوف، ومول فيدي.

وتقام مباراة باوك وتشيلسي، يوم الخميس والموافق 29 نوفمبر 2018 في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وذلك على ملعب ستامفورد بريدج.

وستنقل مباراة تشيلسي وباوك بالدوري الأوروبي مباشرةً وحصرياً على قناة "bein sports 2 HD" الرياضية.

وسيتم نقل مباراة باوك وتشيلسي عبر قناة IRIB Tv3 الإيرانية عبر التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.

وقناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة تشيلسي وباوك بدور المجموعات من الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.